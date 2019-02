How Atiku won Akwa Ibom: Full presidential election result

Atiku Abubakar of the PDP beat Muhammadu Buhari of the APC in Akwa Ibom. Here are the results according to Local councils:

Okobo LGA

PDP – 11,447

APC – 6,748

Abak LGA

PDP -12,093

APC – 7,974

Uyo LGA

PDP – 21,515

APC – 12,313

Ibiono Ibom LGA

PDP – 32,813

APC – 10,979

Eket LGA

PDP – 20,451

APC – 4,102

Oron LGA

PDP – 5,196

APC – 3,985

Ikot Ekpene LGA

PDP – 12,461

APC – 10,343

Ibesikpo Asutan LGA

PDP – 12,682

APC – 6,635

Itu LGA

PDP – 10,431

APC – 5,682

Etinan LGA

PDP – 18,452

APC – 5,223

Ika LGA

PDP – 10,493

APC – 3,352

Nsit Ibom LGA

PDP – 12,201

APC – 5,776

Oruk Anam LGA

PDP – 25,587

APC – 9,796

Etim Ekpo LGA

PDP – 8,228

APC -1,892

Ukanafun LGA

PDP – 27,830

APC – 11,378

Ikono LGA

PDP – 8,100

APC – 3,166

Ini LGA

PDP – 13,344

APC – 5,646

Uruan LGA

PDP – 10,624

APC – 5,437

Esit Eket

PDP – 11,146

APC – 4,105

Nsit Ubium LGA

PDP – 11,575

APC – 5,840

Obot Akara LGA

PDP – 12,250

APC – 6,174

Mkpat Enin LGA

PDP – 13,646

APC – 3,191

Onna LGA

PDP – 21,790

APC – 1,850

Ikoabasi LGA

PDP – 8,353

APC – 5,710

Eastern Obolo LGA

PDP – 8,890

APC – 1,406

Nsit Atai LGA

PDP – 11,692

APC – 6,539

Ibeno LGA

PDP – 6,373

APC – 1,011

Urue Offong Oruko

PDP – 7,431

APC – 6,111

Essien Udim

APC – 7766

PDP – 5987

Mbo LGA

PDP – 4,750

APC – 5,299.