Breaking: INEC set to declare Buhari President-Elect, with over 15m votes

The Independent National Electoral Commission is set to announce President Muhammadu Buhari president-elect, following the collation of results of the 23 February election.

INEC chairman, Mahmood Yakubu will make the announcement at 3am on Wednesday.

At the end of collation on Tuesday night, President Buhari crossed the 15 million mark in votes scored in 36 states and the Federal Capital Territory.

He polled 15,191,847 votes, winning in 19 of the states, after the result of Rivers was added.

His main challenger Atiku Abubakar of the Peoples Democratic Party scored 11, 255,978 votes and won 17 states and Abuja.

Buhari also satisfied the constitutional requirement of making 25 per cent in 34 states and the FCT. He missed the cut in Enugu and Anambra states.

In 2015, Buhari scored 15, 424,921 votes to beat the PDP incumbent Goodluck Jonathan who scored 12,853,162 votes.

It means Abubakar performed worse than Jonathan.

How the candidates fared, state by state:

Osun State

Total No: Reg Voters: 1,674,729

Total No: of Accredited: 732,984

Total Votes Cast: 731,882

Total Valid Votes: 714,682

Rejected Votes: 17200

AAC: 1,022

ADC: 1,525

ADP: 9,057

APC: 347,634

PDP: 337,377

SDP: 259

Winner:Muhammadu Buhari

Ekiti State

Total No: Reg Voters: 899,919

Total No: of Accredited: 395,741

Total Votes Cast: 393,709

Total Valid Votes: 381,132

Rejected Votes: 12,577

AAC: 400

ADC: 406

ADP: 126

APC: 219,231

PDP: 154,032

SDP: 48

Winner:Muhammadu Buhari

FCT Abuja

Total No: Reg Voters: 1,335,015

Total No: of Accredited: 467,784

Total Votes Cast: 451,408

Total Valid Votes: 423,951

Rejected Votes: 27,457

AAC: 583

ADC: 246

ADP: 145

APC: 152,224

PDP: 259,997

SDP: 410

Winner: Atiku Abubakar

Kwara State

Total No: Reg Voters: 1,401 895

Total No: of Accredited: 489,482

Total Votes Cast: 486,254

Total Valid Votes: 459,676

Rejected Votes: 26,578

AAC: 401

ADC: 456

ADP: 203

APC: 308,984

PDP: 138,184

SDP: 212

*Winner: Muhammadu Buhari

Nasarawa State:

Total No: Reg Voters: 1,509,481

Total No: of Accredited: 613,720

Total Votes Cast: 599,399

Total Valid Votes: 580,778

Rejected Votes: 18,621

AAC: 75

ADC: 339

ADP: 107

APC: 289,903

PDP: 283,847

SDP: 359

Winner: Muhammadu Buhari

Kogi state

Total No: Reg Voters: 1,640,449

Total No: of Accredited: 570,773

Total Votes Cast: 553,496

Total Valid Votes: 521,016

Rejected Votes: 32,480

AAC: 250

ADC: 4,369

ADP: 499

APC: 285,894

PDP: 218,207

SDP: 2,226

Winner: Muhammadu Buhari

Gombe state:

Total No: Reg Voters: 1,385,191

Total No: of Accredited: 604,240

Total Votes Cast: 580,649

Total Valid Votes: 554,203

Rejected Votes: 26,446

AAC: 165

ADC: 248

ADP: 135

APC: 402,961

PDP: 138,484

SDP: 248

Winner: Muhammadu Buhari

Ondo state:



Total No: Reg Voters: 1,812,567

Total No: of Accredited: 598,586

Total Votes Cast: 586,827

Total Valid Votes: 555,994

Rejected Votes: 30,833

AAC:4,414

ADC:6,296

ADP:1,005

APC:241,769

PDP:275,901

SDP:1,618

Winner: Atiku Abubakar

Abia State:

Total No: Reg Voters: 1,793,861

Total No: of Accredited: 361,561

Total Votes Cast: 344,471

Total Valid Votes: 323,291

Rejected Votes: 21,180

AAC: 212

ADC: 336

ADP: 131

APC: 85,058

PDP: 219,698

SDP: 472

Winner: Atiku Abubakar

Yobe state

Total No: Reg Voters: 1,365,913

Total No: of Accredited: 601,059

Total Votes Cast: 586,137

Total Valid Votes: 559,365

Rejected Votes: 26,772

AAC: 137

ADC: 162

ADP: 107

APC: 497,914

PDP: 50,763

SDP: 180

Winner: Muhammadu Buhari

Enugu State

Total No: Reg Voters: 1,935,168

Total No: of Accredited: 452,765

Total Votes Cast: 451,063

Total Valid Votes: 421,014

Rejected Votes: 30,049

AAC: 219

ADC: 348

ADP: 137

APC: 54,423

PDP: 355,553

SDP: 130

Winner: Atiku Abubakar

Ebonyi state

Total No: Reg Voters: 1,392,931

Total No: of Accredited: 391,747

Total Votes Cast: 379,394

Total Valid Votes: 359,131

Rejected Votes: 20,263

AAC: 205

ADC: 213

ADP: 102

APC: 90,726

PDP: 258,573

SDP: 452

Winner: Atiku Abubakar

Niger State

Total No: Reg Voters: 2,375,568

Total No: of Accredited: 911,964

Total Votes Cast: 896,976

Total Valid Votes: 851,937

Rejected Votes:45,039

AAC: 324

ADC: 588

ADP: 2,582

APC: 612,371

PDP: 218,052

SDP: 239

Winner: Muhammadu Buhari

Jigawa State

Total No: Reg Voters: 2,104,889

Total No: of Accredited: 1,171,801

Total Votes Cast: 1,149,922

Total Valid Votes: 1,106,244

Rejected Votes: 43,678

AAC: 226

ADC: 261

ADP: 107

APC: 794,738

PDP: 289,895

SDP: 5,011

*Winner: Muhammadu Buhari

Kaduna State

Total No: Reg Voters: 3,861,033

Total No: of Accredited: 1,757,868

Total Votes Cast: 1,709,005

Total Valid Votes: 1,663,603

Rejected Votes: 45,402

AAC: 243

ADC: 558

ADP: 227

APC: 993,445

PDP: 649,612

SDP: 1,737

Winner: Muhammadu Buhari

Anambra State

Total No: Reg Voters: 2,389,332

Total No: of Accredited: 675,273

Total Votes Cast: 625,035

Total Valid Votes:605,734

Rejected Votes:19,301

AAC: 124

ADC: 227

ADP: 427

APC: 33,298

PDP: 524,738

SDP: 932

*Winner: Atiku Abubakar

Oyo State:

Total No: Reg Voters: 2,796,542

Total No: of Accredited: 905,007

Total Votes Cast: 891,080

Total Valid Votes: 836,531

Rejected Votes: 54,549

AAC: 4,041

ADC: 40,830

ADP: 25,384

APC: 365,229

PDP: 366,690

SDP: 766

*Winner: Atiku Abubakar

Adamawa State

Total No: Reg Voters: 1,959,322

Total No: of Accredited:874,920

Total Votes Cast:860,756

Total Valid Votes:811,534

Rejected Votes:49,222

AAC: 282

ADC: 3,989

ADP: 329

APC: 378,078

PDP: 410,266

SDP: 978

Winner: Atiku Abubakar

Ogun state

Total No: Reg Voters: 2,336,887

Total No: of Accredited: 613,397

Total Votes Cast: 605,938

Total Valid Votes: 564,256

Rejected Votes: 41,682

AAC: 3,196

ADC: 25,283

ADP: 7,705

APC: 281,762

PDP: 194,655

SDP: 1,374

Winner: Muhammadu Buhari

Lagos State

Total No: Reg Voters: 6,313,507

Total No: of Accredited: 1,196,490

Total Votes Cast: 1,156,590

Total Valid Votes: 1,089,567

Rejected Votes: 67,023

AAC: 8,910

ADC: 2,915

ADP: 1,262

APC: 580,825

PDP: 448,015

SDP: 770

Winner: Muhammadu Buhari

Bauchi State:

Total No: Reg Voters:2,453,512

Total No: of Accredited:1,075,330

Total Votes Cast:1,061,955

Total Valid Votes:1,024,307

Rejected Votes:37,648

AAC: 183

ADC: 296

ADP: 123

APC: 798,428

PDP: 209,313

SDP: 516

Winner: Muhammadu Buhari

Edo State

Total No: Reg Voters: 2,150,127

Total No: of Accredited: 604,915

Total Votes Cast: 599,228

Total Valid Votes: 560,711

Rejected Votes: 38,517

AAC: 3,106

ADC: 850

ADP: 714

APC: 267,842

PDP: 275,691

SDP: 184

Winner: Atiku Abubakar

Benue State

Total No: Reg Voters: 2,391,276

Total No: of Accredited: 786,069

Total Votes Cast: 763,872

Total Valid Votes: 728,912

Rejected Votes: 34,960

AAC: 309

ADC: 554

ADP: 312

APC: 347,668

PDP: 356,817

SDP: 4,927

Winner: Atiku Abubakar

Imo state

Total No: Reg Voters: 2,037,569

Total No: of Accredited: 585,741

Total Votes Cast: 542,777

Total Valid Votes: 511,586

Rejected Votes: 31,191

AAC: 467

ADC: 541

ADP: 421

APC: 140,463

PDP: 334,923

SDP: 772

Winner: Atiku Abubakar

Plateau State

Total No: Reg Voters:2,423,381

Total No: of Accredited:1,074,042

Total Votes Cast:1,062,862

Total Valid Votes:1,034,853

Rejected Votes:28,009

AAC:268

ADC:590

ADP:1,395

APC:468,555

PDP:548,665

SDP:599

Winner : Atiku Abubakar

Kano State

Total No: Reg Voters:5,391,581

Total No: of Accredited:2,006,410

Total Votes Cast:1,964,751

Total Valid Votes:1,891,134

Rejected Votes:73,617

AAC: 416

ADC: 591

ADP: 439

APC:1,464,768

PDP: 391,593

SDP: 635

Winner: Muhammadu Buhari

Katsina State

Total No: Reg Voters:3,210,422

Total No: of Accredited:1,628,865

Total Votes Cast:1,619,185

Total Valid Votes:1,555,473

Rejected Votes:63,712

AAC: 186

ADC: 237

ADP: 140

APC: 1,232,133

PDP: 308,056

SDP: 150

Winner: Muhammadu Buhari

Taraba State

Total No: Reg Voters:1,777,105

Total No: of Accredited: 756,111

Total Votes Cast: 741,564

Total Valid Votes: 712,877

Rejected Votes: 28,687

AAC: 116

ADC: 211

ADP: 136

APC: 324,906

PDP:374,743

SDP: 862

Winner: Atiku Abubakar

Cross River State

Total No: Reg Voters: 1,512,915

Total No: of Accredited: 461,033

Total Votes Cast: 446,046

Total Valid Votes: 421,901

Rejected Votes: 24,145

AAC: 242

ADC: 326

ADP: 110

APC: 117,302

PDP: 295,737

SDP: 1,395

Winner: Atiku Abubakar

Akwa Ibom State

Total No: Reg Voters: 2,119,727

Total No: of Accredited: 695,677

Total Votes Cast: 605,140

Total Valid Votes: 578,775

Rejected Votes: 26,365

AAC:222

ADC:230

ADP:88

APC:175,429

PDP:395,832

SDP:92

Winner: Atiku Abubakar

Delta State:

Total No: Reg Voters: 2,719,313

Total No: of Accredited: 891,647

Total Votes Cast: 882,254

Total Valid Votes: 829,762

Rejected Votes: 52,492

AAC: 1,626

ADC: 1,075

ADP: 241

APC: 221,292

PDP: 594,068

SDP: 1,745

Winner: Atiku Abubakar

Borno State

Total No: Reg Voters: 2,319,434

Total No: of Accredited: 987,290

Total Votes Cast: 955,205

Total Valid Votes: 919,786

Rejected Votes: 35,419

AAC: 269

ADC: 301

ADP: 75

APC: 836,496

PDP: 71,788

SDP: 322

Winner: Muhammadu Buhari

Rivers State

Total No: Reg Voters:3,215,273

Total No: of Accredited:678,167

Total Votes Cast:666,585

Total Valid Votes:642,165

Rejected Votes: 24,420

AAC: 372

ADC: 597

ADP: 295

APC: 150,710

PDP: 473,971

SDP: 1,244

Winner: Atiku Abubakar

Zamfara State:

Total No: Reg Voters: 1,717,128

Total No: of Accredited: 616,168

Total Votes Cast: 597,224

Total Valid Votes: 578,439

Rejected Votes: 18,785

AAC: 186

ADC: 186

ADP: 102

APC: 438,682

PDP: 125,423

SDP: 81

Winner: Muhammadu Buhari

Kebbi state:

Total No: Reg Voters: 1,802,697

Total No: of Accredited: 835,238

Total Votes Cast:803,755

Total Valid Votes:756,605

Rejected Votes:47,150

AAC: 276

ADC: 285

ADP: 205

APC: 581,552

PDP: 154,282

SDP: 2,376

Winner: Muhammadu Buhari