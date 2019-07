Update: Full list of ministerial nominees

President Muhammadu Buhari has finally forwarded the list of ministerial nominees to Senate for confirmation.

There are 43 nominees by the President.

On the list announced by Senate President Ahmed Lawan is former ministers Babatunde Fashola, Rotimi Amaechi and Ogbonnaya Onu.

Also on the list are former Governors Rauf Aregbesola of Osun, George Akume of Benue and Timipre Sylva of Bayelsa State.

Senator Godswill Akpabio, a former Governor of Akwa Ibom, also made the list.

See below the full list of the nominees

1.Dr. Ikechukwu Ogah

Mohammed Musa Bello

3. Godswill Akpabio Chris Ngige Sharon Ikeazor

6.Adamu Adamu

7.Ambassador Maryam Katagun

Timipre Sylva

9.George Akume

10.Mustapha Baba Shehuri

Goddy Jedy Agba

12.Festus Keyamo

Ogbonnaya Onu Osagie Ehanire

15.Clement Ike

Richard Adeniyi Adebayo Geoffrey Onyeama

18.Ali Isa Pantami

Emeka Nwajiuba Suleiman Adamu Zainab Ahmed

22.Muhammad Mahmood

23.Sabo Nanono

24.Major General Bashir Salihi Magashi

25.Hadi Sirika (Katsina)

26.Abubakar Malami

27.Ramatu Tijjani

Lai Mohammed

29.Gbemisola Saraki

30.Babatunde Fashola

31.Adeleke Mamora

Mohammed H. Abdullahi Zubair Dada Olamilekan Adegbite Tayo Alasoadura Rauf Aregbesola Sunday Dare

38.Paulen Talen